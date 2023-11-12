Команда Валиевой планирует подать протест на результаты произвольной программы на Гран-при

Команда российской фигуристки Камилы Валиевой планирует подать протест на результаты произвольной программы на четвёртом этапе Гран-при России в Казани. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание «РИА Новости Спорт».

В воскресенье, 12 ноября, Камила Валиева с ошибками выступила с произвольной программой на турнире, вследствие чего получила от судей два штрафа: за падения с четверного тулупа и на дорожке шагов. Также спортсменке полностью не зачли одну из двух секвенций, потому что правила запрещают исполнять более одного подобного элемента.

Источник не сообщил, что конкретно хочет опротестовать сторона спортсменки.

Напомним, в итоговой таблице по сумме двух программ Камила Валиева заняла четвёртое место.

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