Грицаенко — о столкновении с Мухортовой: обменялись фразами: «Живая? Всё ли хорошо?»

Российский фигурист Артём Грицаенко, выступающий в паре с Елизаветой Осокиной, прокомментировал выступление дуэта на четвёртом этапе Гран-при России в Казани, где спортсмены завоевали бронзовую медаль, а также рассказал, что произошло во время разминки, когда фигурист столкнулся с Анастасией Мухортовой.

«Ну, что сказать? Нечисто. Вот и всё. Что ещё говорить? Было бы чисто, мы могли бы стать вторыми.

В своих ошибках попались, не смогли попасть на строчку выше.

Что случилось на разминке? Не заметили друг друга, ехали спиной. Вроде успели разойтись, чтобы не получилось никаких травм. С Настей не успели поговорить. Только на льду успели обменяться фразами: «Живая? Живая, всё ли хорошо?» Ребята не в обиде, я извинился. Я как будто проснулся. В целом, не критично было, поэтому переживаний не было. Все дальше поехали разминаться.

Самый запоминающийся момент этого этапа Гран-при? Оценки. Оценки наши и наших коллег. Ожидали, что будут другие? Да, на удивление думали другие, но справедливости ради… Получилось почти столько же, сколько и на предыдущем этапе, поэтому мы ровненько держимся. Стабильность — залог успеха. Своими оценками я не сильно расстроен. В целом меня устраивает. Удивили оценки лидеров? Да, да, удивили. Ничего себе! Но это спорт, не мы решаем, какие оценки.

У нас план идёт на сезон, а не на какой-то конкретный старт, поэтому в приоритете как раз-таки чисто катать. Будем готовиться к чемпионату России, искоренять все ошибки. Только подготовка будет.

Для чемпионата России таких результатов для тройки не хватит. Поэтому что-то надо улучшать. Будем улучшать в целом всё, что у нас есть. На последних стартах как раз у нас немножечко страдает вторая оценка, поэтому… Мы вытягиваем за счёт техники, но этого недостаточно. Плюс балл-два уже будут решать очень многое», — передаёт слова Грицаенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию -2023/2024 доступны в Okko.