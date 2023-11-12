Видео произвольной программы Валиевой с двумя падениями на Гран-при в Казани

Сегодня, 12 ноября, завершился четвёртый этап Гран-при России по фигурному катанию, проходивший в Казани. Российская фигуристка Камила Валиева, олимпийская чемпионка 2022 года, не смогла удержать лидерство, завоёванное в короткой программе, после двух падений (с четверного тулупа и на дорожке шагов) в произвольной программе. Вследствие ошибок спортсменка утратила возможность попадания в тройку лидеров и завершила свой первый в этом сезоне турнир на четвёртом месте.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с прокатом Камилы Валиевой произвольной программы на этапе в Казани.

Отметим, что также фигуристке не засчитали одну из двух секвенций, так как по регламенту спортсмены могут представить в произвольной программе только один подобный элемент.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.