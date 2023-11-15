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Фигуристка Алина Загитова показала фото в провокационном образе

Фигуристка Алина Загитова показала фото в провокационном образе
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова показала фотографии в образе, в котором посетила накануне церемонию вручения премии «Главные лица» журнала The Voice.

Пришла Загитов в театр имени Пушкина в шикарной длинной шубе, одетой на чёрное платье-корсет, которое было дополнено юбкой из прозрачного кружева со шлейфом на боку. Из того же кружева были сшиты длинные перчатки, а на декольте красовалось яркое украшение.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Алина учится на факультете журналистики, работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей, участвует в различных ледовых шоу и светских мероприятиях.

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