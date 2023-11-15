Тренер Дикиджи: многие судьи говорили, как он там в соцсетях танцует очень хорошо

Тренер спортивной школы олимпийского резерва «Звёздный лёд», ученик Алексея Николаевича Мишина Олег Татауров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой рассказал об активности своего воспитанника Владислава Дикиджи в социальных сетях.

— Я знаю, что Влад танцует достаточно активно, выкладывает ролики в соцсетях. Как вы считаете, это можно перенести на лёд?

— Очень тяжело говорить об этом. Многие судьи подходили и говорили, как он там в соцсетях танцует очень хорошо. И перенести это на лёд… Здесь много критериев: есть четверные прыжки, вращения, дорожка — перенести всё в общем будет сложновато. Но будем пытаться.

Напомним, Владислав Дикиджи одержал победу на этапе Гран-при России в Казани.