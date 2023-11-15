Софья Акатьева пропустит этап Гран-при России в Самаре из-за болей в ноге

Чемпионка России в женском одиночном катании Софья Акатьева не выступит на этапе Гран-при России по фигурному катанию, который пройдёт в Самаре, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана.

Телеграм-канал «Лапидарность» сообщает, что Акатьева вынуждена пропустить этап в Самаре из-за обострившихся болей в ноге. Также сообщается, что существует высокая вероятность того, что 16-летняя спортсменка пропустит и заключительный этап Гран-при России, который пройдёт в Москве.

Этап Гран-при России по фигурному катанию в Самаре пройдёт 18-19 ноября.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.