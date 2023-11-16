Плющенко прокомментировал победу сына Александра и «Ангелов Плющенко» в «Битве школ»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о победе его академии «Ангелы Плющенко» в командных соревнованиях «Битва школ». Также он отметил выступление своего сына Александра, который стал победителем соревнований по второму спортивному разряду.

«Саня наш выиграл «Битву школ» по второму спортивному разряду, а наша академия «Ангелы Плющенко» заняла первое место в командном зачёте! Ребята забрали все золотые медали во всех разрядах! Гордость за спортсменов и их тренеров!

Спасибо Москомспорту и Федерации фигурного катания Москвы за организацию такого серьёзного уровня соревнований для детей. Уважение и благодарность за развитие детского и юношеского спорта. Ждём следующие этапы! И, конечно, поздравляем всех спортсменов и тренеров «Ангелов Плющенко» за их победы в индивидуальном и общем зачёте! Сегодня наш частный клуб доказал, что он один из сильнейших спортивных клубов Москвы, России и мира!» — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

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