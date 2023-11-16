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Владислав Дикиджи: восхищаюсь Нэйтаном Ченом. Мне нужно стремиться к такому уровню

Владислав Дикиджи: восхищаюсь Нэйтаном Ченом. Мне нужно стремиться к такому уровню
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Российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал о своём любимом фигуристе.

«Если серьёзно, я недавно пересматривал выступление Нэйтана Чена. Мне так понравилось, как он катается. Я восхищаюсь этим человеком. Откатывает программу с пятью четверными, а потом ещё танцульки хип-хоповские… И заканчивает прокат с улыбкой на лице! Как будто и не устал даже. Хотя столько отпрыгал, так откатал. Мне нужно стремиться к такому уровню», — приводит слова Дикиджи Sport24.

Напомним, 24-летний американский фигурист Нэйтан Чен является олимпийским чемпионом и трёхкратным чемпионом мира. Владислав Дикиджи стал победителем соревнований в мужском одиночном катании на четвёртом этапе Гран-при России сезона-2023/2024 в Казани.

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