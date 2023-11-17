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Двоеглазова: в произвольной программе нужно больше с головой бороться, с нервами

Двоеглазова: в произвольной программе нужно больше с головой бороться, с нервами
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Фигуристка Алиса Двоеглазова прокомментировала своё выступление на юниорском Гран-при России в Самаре. Спортсменка одержала победу в соревнованиях девушек.

«Мы приехали из Омска, начали составлять планы на тренировки, осталось три недели. Поставили цели, что нужно сделать. Очень много с Этери Георгиевной Тутберидзе работали и вообще со всеми: с Даниилом Марковичем, Сергеем Викторовичем — все подключались. Хореографы тоже. По программе работали, работали даже больше над второй оценкой.

В короткой программе у меня были недочёты во вращениях и дорожка небольшого уровня. Старалась это сделать, у меня получилось это. Очень рада, что поднялась повыше со своего сизон беста. В произвольной программе нужно больше с головой бороться, с нервами. На тренировках-то делаешь, а выходишь и всё по-другому. Это работа во всех сферах — не только физическая.

Крики поддержки слышала, мне и после короткой кричали, что верят в меня. Я всю программу ехала, в голове были эти слова. Это очень приятно и неожиданно было. Не могу сказать, что меня это сбивает, наоборот приятно очень», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.

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