Алиса Двоеглазова рассказала о восстановлении четверных прыжков после травмы ноги

Фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, как проходило восстановление прыжков после травмы ноги.

«Восстановление четверных? После травмы, наверное, физически сложно. Ты сидишь, у тебя мышцы западают, ничего нет. Сидишь с ногой, нога в лангетке — просто прямая. Я на левой что-то делала, а правая не сгибается, и мышцы пропадают. Сначала я вращалась, разрабатывала ногу недели две. Потом начала потихоньку тройные собирать. Хотели на финал Гран-при поехать, но осталась неделя — Даниил Маркович говорит зачем убиваться, ещё обострение будет. Решили спокойно восстановиться. Потом я выступала ещё на соревнованиях в Москве в мае, и как-то даже было непривычно выступать, ведь столько времени прошло. Потом Этери Георгиевна приглашала на прыжковый баттл в шоу. И за две недели так получилось, что я напрыгала лутц — она мне говорит: неплохо, давай попробуем что-то новое. Тулуп — я падала первые попытки после травмы. Лутц — там по ощущениям, когда тройной заходишь, ты чувствуешь, что есть запас. И он с первого раза получился. Боролись, но восстановили.

Дальнейшие планы? Надеемся, что будет Кубок Первого канала среди юниоров, но там всё федерация решает. Хотелось бы поучаствовать, хотя мест там немного. Это что-то новое, среди юниоров такого не было ещё», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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