Плескачёва — о 2-м месте на юниорском ГП: не хотела, чтобы случилось так, как в Омске

Фигуристка Лидия Плескачёва прокомментировала своё выступление на юниорском Гран-при в Самаре. Спортсменка заняла второе место в соревнованиях девушек. Ранее на Гран-при в Омске фигуристка стала десятой.

«Я, конечно, не хотела, чтобы случилось так, как в Омске. Не знаю, что там со мной произошло. Я растеряла все прыжки на тренировке, просто слов не было. Это было плохо. Здесь я старалась, чтобы всё прошло хорошо, как я это делаю на тренировках. Мне безумно понравилось, здесь очень приятная публика. Огромное спасибо Самаре!

Платье для произвольной мне шила Наталья Тимченко. Сшили очень быстро: за несколько дней. Занимались этим мы с родителями и тренерским составом. Программу ставила Мария Касумова. Её тоже поставили за три дня, и вроде всем понравилось.

Как попала в фигурное катание? Меня отвели на фигурное катание родители вслед за моей сестрой. Там мы проходили отбор, чтобы попасть в школу фигурного катания. Сначала у меня не очень хорошо всё складывалось. Потом мы перешли к Светлане Владимировне Пановой, и теперь что-то получается.

Четверные прыгала на мемориале Панина-Коломенкина. Я там показывала четверной тулуп, но, к сожалению, он был недокрученный. Мы его перестали учить, так как у меня были проблемы с ногами. Небольшая травма была. В итоге после мемориала Панина-Коломенкина мы вернулись в Москву и стали доучивать тройной аксель. Он у меня очень быстро получился: где-то на второй день изучения я его уже выезжала, и сейчас мы показываем его на стартах", — передаёт слова Плескачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.