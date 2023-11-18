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«Чувствую вашу поддержку». Загитова показала фото с презентации своей коллекции одежды

«Чувствую вашу поддержку». Загитова показала фото с презентации своей коллекции одежды
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова поделилась эмоциями после презентации собственной коллекции одежды, которая прошла 16 ноября в Москве.

«Вчера прошла презентация моей первой коллекции одежды! Скажу честно, это было очень волнительно, я долго подготавливала как саму коллекцию, так и презентацию.

Хочу сказать спасибо всем, кто поддержал меня в этот день. Для меня это очень ценно и важно.

Также хочу сказать слова благодарности тем, кто поддерживал меня дистанционно, у кого не получилось присутствовать. Независимо от того, что между нами есть расстояние, я всё равно чувствую вашу поддержку», — написала Загитова в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

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