«Чувствую вашу поддержку». Загитова показала фото с презентации своей коллекции одежды

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова поделилась эмоциями после презентации собственной коллекции одежды, которая прошла 16 ноября в Москве.

«Вчера прошла презентация моей первой коллекции одежды! Скажу честно, это было очень волнительно, я долго подготавливала как саму коллекцию, так и презентацию.

Хочу сказать спасибо всем, кто поддержал меня в этот день. Для меня это очень ценно и важно.

Также хочу сказать слова благодарности тем, кто поддерживал меня дистанционно, у кого не получилось присутствовать. Независимо от того, что между нами есть расстояние, я всё равно чувствую вашу поддержку», — написала Загитова в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.