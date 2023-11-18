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Гран-при России по фигурному катанию, мужчины: во сколько короткая программа, где смотреть

Гран-при России по фигурному катанию, мужчины: во сколько короткая программа, где смотреть
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Сегодня, 18 октября, стартуют соревнования взрослых на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Самаре. Турнир начнётся с соревнований мужчин в одиночном разряде на арене «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого».

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 5, Самара
Мужчины. Короткая программа
18 ноября 2023, суббота. 13:00 МСК
Не началось

Короткая программа стартует в 13:00 мск.

В личном зачёте после четырёх этапов лидирует Евгений Семененко с 34 очками.

Всего в рамках турнира будет шесть этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара и Москва. Отметим, что в этом году не будет Суперфинала. Вместо него состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую и будут бороться спортсмены на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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