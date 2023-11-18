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Роман Савосин: буду стараться вернуть «сотку» за короткую программу на чемпионате России

Роман Савосин: буду стараться вернуть «сотку» за короткую программу на чемпионате России
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Российский фигурист Роман Савосин прокомментировал прокат короткой программы на пятом этапе серии Гран-при России в Самаре. Савосин получил от судей 94,66 балла.

«Пришлось прыжки где-то вытащить — может, сыграло то, что первый номер сегодня. Но, тем не менее, я доволен, всё удалось сделать, набрал хорошие баллы.

Как шла подготовка? Мы старались в спокойном ритме продолжать работать, потому что это приносило результат. Самым первым выступать сложно, это психологический какой-то момент больше, потому что мне после разминки всегда нужно перевести дух. Лучше вторым катать, первым непросто. Но публика замечательная, приняли тепло. Аплодисменты, игрушки — всё прекрасно.

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Будем стараться вернуть «сотку» на чемпионате России. Нужно показывать хороший прокат, если получится — я буду очень рад», — передаёт слова Савосина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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