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Гуменник: в Красноярске мне будто кирпич привязали, а здесь, в Самаре — воздушные шарики

Гуменник: в Красноярске мне будто кирпич привязали, а здесь, в Самаре — воздушные шарики
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Серебряный призёр чемпионата России – 2023, победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник прокомментировал победу в короткой программе на пятом этапе серии Гран-при России.

«Когда катаешь с более лёгким набором, получается гораздо увереннее. Плакат с надписью «Пётр Первый»? Да, я оценил и шутку диктора, который объявлял, и, конечно же, очень приятно, что так много креативных болельщиков у меня приезжают в каждый город, чтобы поддержать.

На тренировках так же продолжали по своему плану идти физически. Психологически я в этот раз лучше настроился. Если в Красноярске мне как будто кирпич привязали, то здесь — воздушные шарики. Сегодня было легче, чем на тренировках. Сюда приехал — только и делал, что отдыхал, две тренировки провёл. В остальное время старался отдохнуть: ванна есть у меня в номере, и ни учёбой себя не нагружал, ни математикой, ни программированием», — сказал Гуменник в эфире «Первого канала».

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.

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