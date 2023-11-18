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Видеообзор короткой программы Петра Гуменника, которую судьи оценили выше чем в 100 баллов

Серебряный призёр чемпионата России – 2023, победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник захватил лидерство на пятом этапе серии Гран-при России – 2023/2024 в Самаре по итогам короткой программы.

Судьи оценили прокат КП Гуменника в 100,79 балла. Пётр чисто исполнил прыжковую часть своей программы с четверным риттбергером, каскадом четверной сальхов – тройной тулуп и тройным акселем.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видео этого проката.

Фигурное катание. Гран-при России, пятый этап. Мужчины. Короткая программа

1. Пётр Гуменник – 100,79 балла.

2. Роман Савосин — 94,66.

3. Алексей Ерохов — 90,69.

4. Александр Самарин – 87,42.

5. Даниил Постарнаков – 82,31.

6. Артур Даниелян – 76,44.

7. Андрей Мозалёв – 74,87.

8. Арсений Дмитриев – 70,55.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.