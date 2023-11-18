Ксения Синицына захватила лидерство на пятом этапе Гран-при России, Хромых идёт третьей

Женщины представили свои короткие программы в рамках пятого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию, который стартовал в Самаре. Наибольшее количество баллов (73,77) от судей за свой прокат получила 19-летния Ксения Синицына. На втором месте идёт 15-летняя Дарья Садкова. Тройку призёров замыкает 17-летняя ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых.

Фигурное катание. Гран-при России, пятый этап, Самара. Женщины. Короткая программа

1. Ксения Синицына — 73,77 балла.

2. Дарья Садкова — 72,93.

3. Майя Хромых — 66,69.

4. Ксения Гущина — 65,61.

5. Полина Свириденко — 63,57.

6. Людмила Фурсова — 61,50.

7. Ангелина Палагина — 61,18.

8. Камилла Нелюбова — 58,81.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.