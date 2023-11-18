Ксения Синицына захватила лидерство на пятом этапе Гран-при России, Хромых идёт третьей
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Женщины представили свои короткие программы в рамках пятого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию, который стартовал в Самаре. Наибольшее количество баллов (73,77) от судей за свой прокат получила 19-летния Ксения Синицына. На втором месте идёт 15-летняя Дарья Садкова. Тройку призёров замыкает 17-летняя ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых.
Фигурное катание. Гран-при России, пятый этап, Самара. Женщины. Короткая программа
1. Ксения Синицына — 73,77 балла.
2. Дарья Садкова — 72,93.
3. Майя Хромых — 66,69.
4. Ксения Гущина — 65,61.
5. Полина Свириденко — 63,57.
6. Людмила Фурсова — 61,50.
7. Ангелина Палагина — 61,18.
8. Камилла Нелюбова — 58,81.
Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 5, Самара
Женщины. Короткая программа
18 ноября 2023, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Ксения Синицына
Москва
73.77
2
Дарья Садкова
Республика Марий Эл
72.93
3
Майя Хромых
Москва
66.69
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.
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