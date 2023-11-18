Синицына — о восстановлении после травмы: катаюсь, прыгаю, а у меня зарастает перелом

19-летняя российская фигуристка Ксения Синицына по итогам выступления на Гран-при России в Самаре рассказала о восстановлении после травмы, полученной в сентябре на контрольных прокатах сборной России. Синицына заняла промежуточное первое место после короткой программы, судьи оценили прокат фигуристки в короткой программе в 73,77 балла.

«Самочувствие уже в норме, травма больше не беспокоит. Было тяжело морально выходить после травмы на лёд, начинать опять работу заново, которую я проделала за лето. С новыми силами, с новым боевым настроением – и вот я здесь.

На контрольных прокатах думали, что просто ушиб и через два часа пройдёт. Но я выходила на произвольную, всё ещё болит, на ногу не наступить. Я поехала на рентген на следующий день. Мне сказали тоже, что это ушиб, я к травматологу пошла, и он тоже сказал, что это ушиб и через шесть дней можно выходить на лёд. Я вышла, лутцы и флипы больно было делать, и я катала программу с дупелями, сальховами и тулупами. Боль не проходила, через несколько дней я сделала снимок повторно. Я поехала, а рентгенолог говорит: «Так у тебя был перелом, ты знаешь?»

Повторный рентген показал, что перелом уже стал зарастать. Я катаюсь, прыгаю, а у меня зарастает перелом. Посидела ещё дней пять и поехала в больницу на восстановление. Закачивала стопу, делала процедуры. Стала нога проходить, и я начала выходить на лёд потихоньку. Неделю каталась без прыжков вообще, только вращения. Каталась в таком режиме неделю. Потом решила прыгать, все тройные собрала. Откатала произвольную программу со всеми элементами, а потом пришла – руку не поднять, ногу не поднять, всё болит (улыбается).

Только полторы недели назад начали сильно готовиться – ничего не болело, не беспокоило.

Врач-травматолог не заметил перелом, да. Сами не знаем. Травматолог немного не доглядел. Получается, рентгенолог не даёт сейчас рентген на руки и отправляет к травматологу. А травматолог сказал, что всё хорошо, он ничего не видит. И я пошла со спокойной душой, что у меня всё хорошо – дня четыре посижу и опять на лёд», – передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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