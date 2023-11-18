Неудачный прокат короткой программы Майи Хромых на этапе Гран-при России в Самаре
Фигуристка Майя Хромых, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, не лучшим образом выступила в короткой программе на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Самаре. 17-летняя спортсменка исполнила двойной аксель, но ошиблась на тройном флипе, а к тройному лутцу сумела добавить в каскаде только двойной тулуп. За свой прокат Майя получила от судей 66,69 балла.
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.
Фигурное катание. Гран-при России. Пятый этап, Самара
Женщины. Короткая программа
1. Ксения Синицына — 73,77.
2. Дарья Садкова — 72,93.
3. Майя Хромых — 66,69.
4. Ксения Гущина — 65,61.
5. Полина Свириденко — 63,57.
6. Людмила Фурсова — 61,50.
7. Ангелина Палагина — 61,18.
8. Камилла Нелюбова — 58,81.
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