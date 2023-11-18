Неудачный прокат короткой программы Майи Хромых на этапе Гран-при России в Самаре

Фигуристка Майя Хромых, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, не лучшим образом выступила в короткой программе на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Самаре. 17-летняя спортсменка исполнила двойной аксель, но ошиблась на тройном флипе, а к тройному лутцу сумела добавить в каскаде только двойной тулуп. За свой прокат Майя получила от судей 66,69 балла.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.

Фигурное катание. Гран-при России. Пятый этап, Самара

Женщины. Короткая программа

1. Ксения Синицына — 73,77.

2. Дарья Садкова — 72,93.

3. Майя Хромых — 66,69.

4. Ксения Гущина — 65,61.

5. Полина Свириденко — 63,57.

6. Людмила Фурсова — 61,50.

7. Ангелина Палагина — 61,18.

8. Камилла Нелюбова — 58,81.