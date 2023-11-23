Туктамышева — о реакции Алексея Мишина на паузу в карьере: он хочет, чтобы я каталась

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как её тренер Алексей Николаевич Мишин отреагировал на решение спортсменки пропустить сезон-2023/2024.

«Я видела по его глазам, что он немножечко расстроился и хочет, чтобы я дальше каталась. Но я ни разу не услышала от него ничего в духе: «Ты должна дальше...» Он понимал мою ситуацию, принял её и не навязывал своего мнения. Мы с ним просто проговорили, что я всегда могу прийти к нему на каток. Иногда помогаю ему работать с ребятами. Мы всё равно на контакте, и жизнь нас не развела», — цитирует Елизавету Туктамышеву «Фонтанка.ру».

Напомним, 18 октября 2023 года стало известно, что российская фигуристка пропустит соревновательный сезон и сосредоточится на других проектах.