Видео: победный прокат немки Хазе и экс-россиянина Володина на Гран-при ISU в Осаке

В Осаке завершились соревнования спортивных пар в рамках шестого этапа Гран-при ISU. Победу одержали Минерва Фабьенне Хазе и бывший российский фигурист Никита Володин, представляющие Германию.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фрагментом произвольной программы победителей.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.

Напомним, Хазе и Володин по сумме двух программ набрали 202,51 балла. Вторую и третью ступень пьедестала почёта заняли спортивные пары из Италии. Дуэт Лукреции Беккари и Маттео Гуаризе завоевал серебро с результатом 190,31 балла. Бронза досталась Ребекке Гиларди и Филиппо Амброзини, они по совокупности короткой и произвольной программ заработали 186,47 балла.