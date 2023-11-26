Гран-при России по фигурному катанию, танцевальные пары: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 26 ноября, определятся чемпионы соревнований танцевальных пар на шестом, заключительном этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Москве. Турнир проходит на арене «Мегаспорт».

Произвольная программа стартует в 18:30 мск.

Отметим, что по итогам ритм-танца промежуточными лидерами 6-го этапа ГП России являются Александра Степанова и Иван Букин.

Всего в рамках турнира шесть этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара и Москва. Отметим, что в этом году не будет Суперфинала. Вместо него состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую спортсмены и ведут борьбу на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.