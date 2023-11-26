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Гран-при России. Танцы на льду. Произвольный танец
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Этери Тутберидзе отчитала Камилу Валиеву после её победного проката

Этери Тутберидзе отчитала Камилу Валиеву после её победного проката
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Стало известно, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе сказала своей ученице – олимпийской чемпионке 2022 года в командном первенстве, чемпионке Европы Камиле Валиевой – после проката произвольной программы на победном для неё этапе серии Гран-при России в Москве. Отрывок разговора попал в эфир Первого канала.

Тутберидзе. Последним надо было тулуп прыгать. Что же ты не догадаешься? Прямо вот лутц был неправильным решением.
Валиева. Ну да…
Тутберидзе. Боролась-боролась, а в итоге толку нет.
Тутберидзе. Мы в конце предложили – может, в слайд?
Валиева. Да какая разница вообще!

Фигурное катание. Гран-при России, шестой этап, Москва. Женщины. Итоговое положение

1. Камила Валиева — 226,22 балла.
2. Вероника Яметова — 212,75.
3. Софья Муравьёва – 210,25.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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