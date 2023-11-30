Алина Загитова примет участие в праздничном шоу «Новогодняя история игрушек» в Москве

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова примет участие в праздничном шоу «Новогодняя история игрушек».

Шоу пройдёт в Москве с 30 декабря 2023 года по 5 января 2024 года на территории «ЦСКА Арены». Для гостей «Новогодней истории игрушек» будет организована интерактивная программа с мотофристайлом (FMX), трюками на квадроциклах, полётами дронов, а также выступлением акробатов и гимнастов. В каком амплуа выступит Загитова, пока не сообщается.

«Вместе с командой шоу мы готовим большой сюрприз для зрителей. И я уже могу сказать, что участие в «Новогодней истории игрушек» для меня – не просто очередное шоу, а вызов — я пробую себя в совершенно новой, но увлекательной роли. Я ценю возможность показать себя с другой стороны и стать частью такого тёплого праздника. Уверена, что зрители будут довольны, а мои поклонники — приятно удивлены!» — отметила Загитова.