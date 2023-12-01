«Пускай страдают иностранцы». Леонова — о втором годе отстранения российских фигуристов

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова поделилась своим мнением по поводу отсутствия российских фигуристов на международной арене и их выступлений исключительно на внутренних соревнованиях.

«А кому плохо от этого? Я думаю, все российские болельщики счастливы, что у них есть возможность наблюдать такие крупные соревнования у себя в стране. Они могут ездить за своими спортсменами со своими фан-клубами. Им для этого не надо ехать в Японию или Китай. Они могут это всё посмотреть в пределах России. Я всегда говорила, что пускай страдают иностранцы из-за того, что без наших не так интересно, вот и всё», рассказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Читайте полное интервью с вице-чемпионкой мира Алёной Леоновой сегодня в 13:00 на «Чемпионате».