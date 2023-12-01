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Вице-чемпионка мира: выход на лёд Валиевой — это уже большая радость и наслаждение

Вице-чемпионка мира: выход на лёд Валиевой — это уже большая радость и наслаждение
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Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова поделилась мнением о выступлениях Камилы Валиевой.

«Что касается Камилы Валиевой, для меня это что-то необъятное, несравнимое ни с чем. Я даже не хочу её ни с кем сравнивать, потому что Камила — это Камила. Её выход на лёд — это уже большая радость и наслаждение. А то, что у неё что-то не получается сейчас, — получится попозже. Все стараются подходить в стопроцентной форме к главному старту в сезоне, к чемпионату России: если кто-то сейчас чуть-чуть не в форме — это вообще не страшно», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Камила Валиева заняла четвёртое место на этапе Гран-при России в Казани и стала победительницей этапа Гран-при в Москве.

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