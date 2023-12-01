Леонова считает, что исход в женском катании на чемпионате России будет непредсказуемым

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 фигуристка Алёна Леонова поделилась своими ожиданиями от чемпионата России по фигурному катанию в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

— Как вы считаете, кто сейчас из девочек выглядит лидером сборной?

— На мой взгляд, явного лидера сейчас нет. Конечно, будет интересная борьба на чемпионате России. Соня Муравьёва будет бороться за первое место абсолютно точно, не будем забывать и про Аделию Петросян, у которой программа насыщена четверными прыжками, тройной аксель у неё есть. Будет интересно.

— А как вы считаете, Камила Валиева сможет удержать статус лидера сборной России или тяжело уже будет?

— Я думаю, что сможет. Почему нет? Она подготовится, и борьба за первое место на чемпионате России как раз развяжется между Камилой, Соней и Аделией. Но мне кажется, что исход будет в любом случае непредсказуемым, как часто бывает в женском одиночном катании.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Челябинске с 20 по 25 декабря.