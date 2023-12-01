Леонова — о Дикиджи: это парень, который произвёл неизгладимое впечатление на двух этапах

Вице-чемпионка мира в одиночном фигурном катании Алёна Леонова высказалась о фигуристе Владиславе Дикиджи.

«Открытие мужского одиночного — это Дикиджи 100%. Это парень, который произвёл неизгладимое впечатление на двух этапах. Он здорово откатался на первом этапе, потом приболел, пропустил предпоследний этап и поехал на последний и там так же круто откатался. Он, может быть, ещё не оброс мясом до конца, но сейчас будет потихонечку стремиться к хорошему катанию. Помимо прыжков, у нас существует вторая оценка, которая тоже немаловажна. Ему нужно в этом всём повариться, чтобы в итоге получилось ещё лучше», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, Дикиджи в сезоне-2023/2024 принял участие в двух этапах Гран-при России (в Казани и Москве) и одержал победу в обоих.