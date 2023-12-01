«Жизнь не заканчивается на соревнованиях». Леонова — об уходах лидеров в фигурном катании

Экс-фигуристка Алёна Леонова ответила на вопрос об уходе из спорта лидеров российского фигурного катания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

— У нас во всех видах такая проблема вырисовывается, что на второй год отстранения начали уходить наши именитые фигуристы. Миша Коляда ушел, Тарасова/Морозов, Лиза Туктамышева. Как вы считаете, это проблема для нашего фигурного катания?

— Давайте не будем забывать, сколько им лет. Мы не знаем, как у них со здоровьем. А зачем убиваться? Ребята всё правильно делают, я считаю. Они будут получать удовольствие, катаясь в шоу, дарить это удовольствие зрителям. Жизнь не заканчивается на соревнованиях. Как по мне, так они уже выиграли всё, что можно и нельзя. И Лиза, и Миша, и Женя с Вовой, а что им ещё делать?