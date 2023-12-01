«Надо заранее прививать зрителям любовь к этим детям». Леонова — о фигуристах-юниорах

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова ответила на вопрос о необходимости фокусирования внимания на талантливой молодёжи.

«Я считаю, что да. Безусловно. У нас столько много талантливых юниоров! Я очень жалею, что не посмотрела практически ни один юниорский этап. А очень хотела. Надеюсь, я смогу посмотреть Кубок Первого канала, потому что столько ребят классных! И это же наше будущее. Надо заранее прививать зрителям любовь к этим детям. Чтобы в будущем они стали такими же Дикиджи и Валиевыми, образно говоря», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, Кубок Первого канала по фигурному катанию среди юниоров пройдёт 9 декабря во дворце спорта «Центральный» в Калуге.