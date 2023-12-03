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Стало известно, когда в Казани планируют начать строительство школы Алины Загитовой

Стало известно, когда в Казани планируют начать строительство школы Алины Загитовой
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поделился новостями касательно строительства школы фигурного катания олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой в Казани.

«Мы с Алиной Загитовой на связи, у нас проект в работе, определились по локации, это хорошее место, улица Портовая, центр Казани, точка роста, так скажем, города. Сейчас сформировали полностью техническое задание, сегодня наш проектный институт работает над финализацией проектных решений. Я думаю, что в начале года, в январе-феврале, проект будет уже на руках, финализируем по стоимости, будем принимать решение.

В планах начать весной стройку, в течение года завершить, чтобы, как мы говорили, к осени проект запустить. Сейчас мы с Алиной находимся в коммуникации, она приедет, смотрим тренерские кадры, собираем не только инфраструктурную, но и организационную схему», — приводит слова Леонова ТАСС.

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