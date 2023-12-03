Губанова выходит замуж, а Ханю внезапно развёлся. Любовный переполох в фигурном катании

Любовная лихорадка в фигурном катании продолжается! Спортсмены нуждаются в отдыхе от изнуряющих тренировок и переключают внимание на свою личную жизнь. Найти подходящего партнёра — дело непростое, но, когда это происходит, это настоящее счастье.

Именно это испытали чемпионка Европы Анастасия Губанова, которой сделали предложение руки и сердца прямо во время соревнований, и Аполлинария Панфилова, которая находится в длительных стабильных отношениях с партнёром Дмитрием Рыловым. Обе девушки примерили помолвочные кольца и стали невестами.

Меж тем у двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю случилась обратная ситуация. Спустя всего несколько месяцев после свадьбы великий фигурист принял решение развестись. Безумные фанаты разрушили семью спортсмена, ведя за ним и его супругой бесконечную слежку. Как же так?!

Губанова стала невестой в Японии

В последние месяцы у чемпионки Европы Анастасии Губановой не всё складывается в спорте: фигуристка переживает спад, и её результаты на международной арене не радуют. Спортсменку это сильно расстраивает, что сказывается и на её тренировках. Очевидно, Насте не хватает положительных эмоций, чтобы снова включиться в большую игру. Как удачно, что такие появились после поездки в Японию, где проходил очередной этап Гран-при ISU. В Осаке Губанова так и не выиграла медаль, но зато приобрела нечто более ценное.

Сразу после окончания соревнований фигуристка выложила в социальные сети снимок, на котором была изображена её рука с обручальным кольцом. Представительница Грузии сообщила поклонникам радостную новость — она выходит замуж!

«Для меня поездка в Японию оказалась самой значимой. Теперь я невеста», — подписала фотографию спортсменка.

Имя избранника Губанова не раскрыла, но преданные фанаты знают, что Настя давно встречается с Романом Галаем, экс-фигуристом из группы Евгения Рукавицына, у которого сейчас и тренируется чемпионка Европы. Свои отношения с молодым человеком девушка тоже не афишировала, но и Настя, и Рома часто выкладывают совместные фотографии. Кроме того, Галай сопровождает Губанову на соревнованиях и, по словам спортсменки, «поддерживает её в эмоциональном плане».

Кольцо Губановой Фото: из личного архива Анастасии Губановой

Очень хочется надеяться, что предстоящая свадьба придаст Насте сил и уверенности в себе и поможет лучше выступать на стартах.

Панфилова наконец сказала «да» Рылову

Ещё один крепкий союз сложился у чемпионов мира среди юниоров в парном катании Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова. В прошлом году пара открыто заявила о своём романе, причём уточнила, что их отношения длятся «уже не первый и не второй год».

Это стало большим сюрпризом для любителей фигурного катания, ведь казалось, что у Аполлинарии и Димы мало общего. На старте карьеры спортсмены едва переносили друг друга и постоянно спорили за лидерство в дуэте. Жёсткость партнёрши на льду отпугивала юношу, но со временем Панфилова и Рылов привыкли друг к другу, а затем уже возникли и романтические чувства.

После ухода из большого спорта фигуристы не расстались, продолжая общение за пределами катка. В итоге это привело к предложению руки и сердца со стороны Димы. И Аполлинария наконец сказала ему «да». Об этом пара объявила в социальных сетях, выложив снимок руки девушки с помолвочным кольцом на безымянном пальце.

Ханю бросил жену из-за безумных фанатов

К сожалению, помимо приятных новостей были и разочаровывающие. Летом поклонники Юдзуру Ханю радовались за двукратного олимпийского чемпиона, который в тайне ото всех женился. Но вот уже спустя несколько месяцев фигурист объявил о разводе. При этом причиной распада семьи стало навязчивое внимание со стороны фанатов спортсмена. Ханю и его супругу преследовали болельщики и СМИ, из-за чего между молодожёнами росло нервное напряжение.

Чтобы уберечь жену, которой, по слухам, была скрипачка Маюко Суэнобу, Юдзуру принял непростое решение разойтись. Спортсмен взял основной удар на себя и написал трогательное признание, где отметил, что из-за незрелости не смог справиться с давлением на него и его близких.

Юдзуру Ханю Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Я женился на обычной девушке. Мы решили вступить в брак из взаимного и искреннего уважения и с намерением беречь друг друга. Мы жили вместе, преодолевая и обдумывая разные вещи ради того, чтобы защитить каждого из нас. На протяжении всего этого времени она защищала и поддерживала меня, даже тогда, когда не могла выйти из дома.

Мы оба боролись со своими мыслями и чувствами, но нам как-то удавалось защитить друг друга от этой ситуации. Однако в силу моей незрелости мне было крайне сложно и невыносимо продолжать защищать свою партнёршу и себя в сложившейся ситуации. Учитывая возможность того, что эта ситуация будет продолжаться и что даже при временном улучшении она может повториться, задумываясь о будущем, я принял решение о разводе, потому что хочу, чтобы моя партнёрша была счастлива и была счастлива без каких-либо ограничений», — сказал Ханю.

Юдзуру и его супругу преследовали, пытались взять у них несанкционированные интервью и всячески вмешивались в их личную жизнь. Это не могло не сказаться на качестве их брака, который, увы, быстро развалился. Ханю пожелал бывшей жене всего самого лучшего, но также хочется, чтобы и у двукратного олимпийского чемпиона настала белая полоса в жизни и он как можно скорее пережил травмирующий опыт.