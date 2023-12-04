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Медведева и Липницкая вступают в борьбу! Премия «Король и Королева фигурки»

Медведева и Липницкая вступают в борьбу! Премия «Король и Королева фигурки»
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На «Чемпионате» стартовало голосование в последней женской группе премии «Король и Королева фигурки».

В полуфинал выйдут две фигуристки. Представлены следующие кандидаты:

  • Евгения Медведева
  • Юлия Липницкая
  • Александра Степанова
  • Александра Бойкова
  • Алина Горбачёва
  • Елизавета Худайбердиева

Голосование проходит в телеграм-канале «Ход коньком» и продлится до 12:00 четверга, 7 декабря.

Подробнее о правилах премии и составе групп:

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Полуфинал — совсем скоро! Голосуй в последних группах премии «Король и Королева фигурки»
Полуфинал — совсем скоро! Голосуй в последних группах премии «Король и Королева фигурки»
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