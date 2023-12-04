Медведева и Липницкая вступают в борьбу! Премия «Король и Королева фигурки»

На «Чемпионате» стартовало голосование в последней женской группе премии «Король и Королева фигурки».

В полуфинал выйдут две фигуристки. Представлены следующие кандидаты:

Евгения Медведева

Юлия Липницкая

Александра Степанова

Александра Бойкова

Алина Горбачёва

Елизавета Худайбердиева

Голосование проходит в телеграм-канале «Ход коньком» и продлится до 12:00 четверга, 7 декабря.

Подробнее о правилах премии и составе групп: