Медведева и Липницкая вступают в борьбу! Премия «Король и Королева фигурки»
На «Чемпионате» стартовало голосование в последней женской группе премии «Король и Королева фигурки».
В полуфинал выйдут две фигуристки. Представлены следующие кандидаты:
- Евгения Медведева
- Юлия Липницкая
- Александра Степанова
- Александра Бойкова
- Алина Горбачёва
- Елизавета Худайбердиева
Голосование проходит в телеграм-канале «Ход коньком» и продлится до 12:00 четверга, 7 декабря.
Подробнее о правилах премии и составе групп:
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