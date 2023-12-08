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Американский журналист нашёл два объяснения спорной оценки четверного акселя Малинина

Американский журналист нашёл два объяснения спорной оценки четверного акселя Малинина
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Американский журналист Джеки Вонг выдвинул два предположения, объясняющие низкую оценку, выставленную американскому фигуристу Илье Малинину за чисто исполненный четверной аксель в короткой программе финала Гран-при ISU в Пекине (Китай).

«Наиболее вероятно, что это была просто ошибка, либо потому, что оценка была введена до проверки, либо из-за неуклюжести», — написал Вонг в соцсети X (ранее Twitter).

Второй причиной выставления низкой оценки журналист назвал отсутствие соединительных шагов.

Напомним, судья Франсуаза де Раппар из Бельгии поставила Илье Малинину -5 за четверной аксель, хотя такая оценка выставляется в случае падения фигуриста при выполнении элемента.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.

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