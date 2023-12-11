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Майя Хромых рассказала о старой травме позвоночника

Майя Хромых рассказала о старой травме позвоночника
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Российская фигуристка Майя Хромых рассказала об обострившейся старой травме позвоночника.

«Обострилась старая травма позвоночника — у меня она ещё с юниорского возраста оставалась. После ситуации с рукой вроде бы всё стало налаживаться, четверной собрала и тут почувствовала, что что-то не так. Врач сказал: хочешь кататься, сиди месяц минимум. А кататься в корсете — это было очень неудобно. Но я слишком торопилась на лёд», — приводит слова Хромых ТАСС.

Ранее Майя Хромых поделилась воспоминаниями о порезе руки коньком. Эту травму она получила в прошлом сезоне.

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В пятницу, 8 декабря, Хромых заняла седьмое место по итогам чемпионата Москвы. 17-летняя фигуристка примет участие в чемпионате России, который пройдёт в Челябинске с 20 по 24 декабря.

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