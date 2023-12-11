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Действующая обладательница титула Софья Акатьева официально пропустит чемпионат России

Действующая обладательница титула Софья Акатьева официально пропустит чемпионат России
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16-летняя российская фигуристка Софья Акатьева официально не примет участия в чемпионате России, который пройдёт в Челябинске с 20 по 24 декабря. Акатьева является действующей обладательницей титула чемпионки страны.

Напомним, Акатьева полностью пропустила серию Гран-при России из-за болей в ноге, которые, по всей видимости, стали рецидивом её предыдущего стрессового перелома. При этом Софья могла выступить на чемпионате страны, так как является членом национальной команды.

Также чемпионат России пропустят:

  • Анастасия Зинина;
  • Андрей Мухортов (его заменил Илья Яблоков);
  • Таисия Собинина/Денис Ходыкин;
  • Дарья Бояринцева/Роман Плешков;
  • Виктория Васильева/Роман Запорожец.

Стоит отметить, что пара Карина Акопова/Никита Рахманин имела шанс попасть на ЧР по замене, но их также нет в списке участников, который сегодня, 11 декабря, опубликовала Федерация фигурного катания на коньках России.

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