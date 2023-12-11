Действующая обладательница титула Софья Акатьева официально пропустит чемпионат России
16-летняя российская фигуристка Софья Акатьева официально не примет участия в чемпионате России, который пройдёт в Челябинске с 20 по 24 декабря. Акатьева является действующей обладательницей титула чемпионки страны.
Напомним, Акатьева полностью пропустила серию Гран-при России из-за болей в ноге, которые, по всей видимости, стали рецидивом её предыдущего стрессового перелома. При этом Софья могла выступить на чемпионате страны, так как является членом национальной команды.
Также чемпионат России пропустят:
- Анастасия Зинина;
- Андрей Мухортов (его заменил Илья Яблоков);
- Таисия Собинина/Денис Ходыкин;
- Дарья Бояринцева/Роман Плешков;
- Виктория Васильева/Роман Запорожец.
Стоит отметить, что пара Карина Акопова/Никита Рахманин имела шанс попасть на ЧР по замене, но их также нет в списке участников, который сегодня, 11 декабря, опубликовала Федерация фигурного катания на коньках России.
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