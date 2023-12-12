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Бояринцева и Плешков пропустят чемпионат России по семейным обстоятельствам

Бояринцева и Плешков пропустят чемпионат России по семейным обстоятельствам
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Российские фигуристы Дарья Бояринцева и Роман Плешков, выступающие в парном катании, объявили, что пропустят чемпионат России в Челябинске, который пройдёт 21–24 декабря 2023 года.

«По семейным обстоятельствам были вынуждены сняться с соревнований», — сказала Дарья Бояринцева на канале «Матч ТВ».

Напомним, Дарья Бояринцева и Роман Плешков в сезоне-2023/2024 приняли участие в третьем этапе Гран-при России, прошедшем в Красноярске. Пара заняла пятое место по итогам этапа, набрав по совокупности двух программ 188,69 балла.

Ранее стало известно, что на чемпионате России в Челябинске не смогут выступить фигуристы Таисия Собинина и Денис Ходыкин.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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