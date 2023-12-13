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Гербольдт — о российских одиночниках: ребята верно делают, накатывая такой сложный контент

Гербольдт — о российских одиночниках: ребята верно делают, накатывая такой сложный контент
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Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России в одиночном катании, тренер Катарина Гербольдт ответила на вопрос о том, стоит ли фигуристам поработать над стабильностью четверных прыжков, прежде чем исполнять их на соревнованиях.

«Вряд ли кто-то вставляет четверные в соревновательный прокат, не накатав их в тренировочном. Все ребята абсолютно классно исполняют эти четверные на тренировках, да, на соревнованиях пока не всё получается. Но, если нас в ближайшее время допустят на международную арену, нам нужно будет соревноваться с Малининым. Поэтому ребята абсолютно верно делают, накатывая такой (сложный) контент, потому что все хотят выигрывать. Наши ребята тоже не спят, надеются, что нас выпустят, и они готовятся к этой встрече», — сказала Гербольдт в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

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