«Всё очень плохо. Памятники сносят, ненавидят». Жулин — о словах Путина про Россию и МОК

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о словах президента России Владимира Путина по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) по условиям допуска российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

«Смотря какие поставят условия, если чуть ли надо будет отказаться от своей страны, то я бы не поехал. Это личное дело каждого спортсмена все-таки, правильно Путин сказал, что шанс давать нужно, спортсмены работали столько лет. Человек сам для себя решит. На летней Олимпиаде нет моих спортсменов, надеюсь, что будут на зимней. Я пока вижу только ухудшение ситуации по отношению к нам, рассчитываем пока хотя бы на какой-то лучик в темном царстве. А пока все очень плохо. Памятники сносят, ненавидят, без нас привыкли уже, им там хорошо, поэтому никаких прогнозов давать не будем», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Владимир Путин во время пресс-конференции высказался о решении МОК допустить российских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в формате нейтральных спортсменов.