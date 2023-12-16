Костомаров: сквозь препараты снились сны. Будто есть реальная жизнь, а есть параллельная

Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, какие сны ему снились во время, проведённое в коме из-за болезни.

«Помню ли я кому? Когда меня отключили, уже нет. Помню, как забрали в больницу. Дальше помню, что пару раз самостоятельно сходил в туалет, дальше я очнулся в конце января. Сквозь препараты мне снились странные сны. Не знаю, откуда это во сне бралось. Ты не понимаешь, живой ты или нет. Это как когда человек спит, ему порой снится что-то страшное, бредятина…

Был сон, который запомнился. Будто есть реальная жизнь, а есть параллельная… Снился сон, как я смотрю на себя со стороны, с метров десяти. Рядом кто-то снимает меня, стоящего, на телефон. Я стоял в шапке и в какой-то момент, будто спичка, которая тлеет, я из шапки испарился, а она падает на кроссовки. Я так смотрю, в полном шоке и не понимаю, что такое. И таким же образом через секунд 20-30 вновь появился. И я это вижу.

И, когда я пришёл в себя, Оксане и брату говорил, что на телефоне записано такое… Посмотрите, как я просто стлел и обратно вернулся. Оксана говорит: «Какое видео, тут нет никакого видео». Спуталась реальность и нереальность. Возможно, во время этого сна я летел камнем в пропасть и, наверное, не долетев, как говорили врачи, несколько метров, вернулся обратно. Выжил. Возможно, связано с этим. Сны порой были ужасными. Если буду говорить про все, передачи не хватит. Бредовые.

Когда я пытался вставать с кровати, медсёстры своими жёсткими руками возвращали, чтобы я не рыпался. Видно, сон и реальность у меня соединялись, и я пытался встать. Нельзя было и не на что», — приводит слова Костомарова «Первый канал».