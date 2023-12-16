«Нечеловеческие условия». Тарасова — о правилах допуска россиян до Олимпиады 2024 года

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до предстоящей Олимпиады 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

«Сейчас на эти условия согласились всего шесть человек. Для страны это очень мало. Все командные виды спорта не участвуют. Непонятно, кто еще успеет пройти квалификацию. Это все ужасно. То, что мы отстранены, — ужасно, а если нас и допускают, то по нечеловеческим правилам», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее МОК опубликовал релиз, согласно которому до Олимпийских игр во Франции будут допущены только те российские спортсмены, которые соответствуют ряду выдвинутых условий. Также принять участие в Олимпиаде смогут только индивидуальные атлеты, команды по различным видам спорта до соревнований допущены не будут. Согласно последнему релизу МОК, лицензии на выступление на Олимпийских играх 2024 года получили шесть российских и пять белорусских спортсменов.