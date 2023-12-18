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Колобков — о выступившем в ледовом шоу Костомарове: он человек с сильнейшим характером

Колобков — о выступившем в ледовом шоу Костомарове: он человек с сильнейшим характером
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Экс-министр спорта Российской Федерации, олимпийский чемпион Павел Колобков поделился впечатлением от выступления Романа Костомарова на юбилейном шоу Ильи Авербуха, состоявшегося 17 декабря.

«Я очень надеялся увидеть его на льду в этот вечер и рад, что это произошло. Он большой молодец, настоящий спортсмен. Человек с сильнейшим характером. Думаю, этот сюрприз от него не последний. Я видел, как и с какими чувствами ему аплодировала рублика, как его ждали, как по нему соскучились, и это было очень приятно», — цитирует Колобкова ТАСС.

Напомним, Роман Костомаров впервые вышел на лёд с программой после ампутации конечностей и их протезирования. Вместе с Татьяной Навкой фигурист исполнил произвольную программу под музыку из оперы «Кармен». Именно эта произвольная программа принесла спортсменам золотые медали зимних Олимпийских игр 2006 года в итальянском городе Турин.

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