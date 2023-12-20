Журанков: тренерам Бойковой и Козловского хочется доказать Москвиной — они не лыком шиты

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков дали прогноз на чемпионат России.

«Мой прогноз: Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов, Хабибуллина/Княжук. А четвёртыми я бы хотела Осокину/Грицаенко, потому что они действительно очень стабильно с очень хорошими программами в этом сезоне выступают», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

«Мы с тобой 100% совпадаем в этом плане. В моём прогнозе тоже первые Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов — вторые, Хабибуллина/Княжук — третьи. А четвёртые у меня всё-таки Чикмарёва/Янчеков, потому что они мне нравятся больше, чем Осокина/Грицаенко», — ответил Журанков.

«Но это, конечно, такая „хотелочка“ — то, что мы с тобой обсуждаем. Но если посмотреть по сезону, по стабильности, то мне почему-то кажется, что Мишина с Галлямовым выиграют чемпионат России», — высказала мнение Боброва.

«Они, конечно, в этой дуэли очень сильны. В смысле они становятся сильнее в этой дуэли. Но у меня есть такое ощущение, что тренерскому штабу Бойковой и Козловского очень хочется доказать Тамаре Москвиной, что они не лыком шиты», — сказал Журанков.

«Что ни говори, но они этот сезон проходит с огроменным багажом именно Москвиной. И мы не можем, если они выиграют с шикарными программами, сразу говорить, что это благодаря определённому тренерскому штабу», — сказала Боброва.

«Имею в виду, что мотивация тренеров будет дополнительно подстёгивать спортсменов», — пояснил Журанков.

Чемпионат России по фигурному катанию начнётся 20 декабря в Челябинске и завершится 24 декабря.