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«Какое-то нервозное падение». Туктамышева объяснила ошибку Гуменника на тройном акселе

«Какое-то нервозное падение». Туктамышева объяснила ошибку Гуменника на тройном акселе
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление Петра Гуменника с короткой программой на чемпионате России — 2024. Спортсмен сделал каскад четверной сальхов — тройной тулуп, затем сольный четверной риттбергер, а потом упал с тройного акселя.

«На акселе, мне показалось, немного расслабился. Он в хорошей форме находился, но потерял контроль. Это падение не из-за технической ошибки, оно какое-то нервозное, что ли, получилось. Обидно сделать два суперклассных четверных и… Он остался впереди, до правой ноги не дошёл, остался на левой. Очень сильно наклонился вперёд. Когда ты под таким наклоном делаешь, очень сложно выехать, лезвие слетает с выезда. Получаются страшные падения, но бывают не такие болезненные», — сказала Туктамышева в эфире Первого канала.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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