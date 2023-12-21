Мозалёв объяснил, почему поменял короткую программу перед чемпионатом России

Российский фигурист Андрей Мозалёв рассказал, почему принял решение поменять короткую программу перед чемпионатом России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске.

«Почему изменил короткую перед ЧР? Решили, что тяжёлая музыка, каркас остался, рисунок остался, поменяли руки и шаги, музыку решили поменять, так как прошлая мне очень нравилась, но она достаточно тяжёлая для восприятия, и ты чувствуешь себя тяжело. Поменяли на более лёгкое, чтобы легко катилось и всем было легко воспринимать.

Поменяется ли костюм к произвольной, чтобы сочеталось с короткой? Интрига», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.