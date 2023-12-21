Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Короткая программа. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мозалёв объяснил, почему поменял короткую программу перед чемпионатом России

Мозалёв объяснил, почему поменял короткую программу перед чемпионатом России
Комментарии

Российский фигурист Андрей Мозалёв рассказал, почему принял решение поменять короткую программу перед чемпионатом России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске.

«Почему изменил короткую перед ЧР? Решили, что тяжёлая музыка, каркас остался, рисунок остался, поменяли руки и шаги, музыку решили поменять, так как прошлая мне очень нравилась, но она достаточно тяжёлая для восприятия, и ты чувствуешь себя тяжело. Поменяли на более лёгкое, чтобы легко катилось и всем было легко воспринимать.

Поменяется ли костюм к произвольной, чтобы сочеталось с короткой? Интрига», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Материалы по теме
Фигуристы падают один за другим! А Кондратюк и вовсе без каскада в короткой ЧР. LIVE
Live
Фигуристы падают один за другим! А Кондратюк и вовсе без каскада в короткой ЧР. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android