Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов высказались о конкуренции друг с другом

Бронзовые призёры Олимпиады-2022 Анастасия Мишина и Александр Галлямов и чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались о конкуренции друг с другом.

Мишина: На самом деле, соревновались мы с детства, ещё с одиночного катания с Сашей. Для нас это не ново, это интересно, это привычно. Как фигурное катание может быть без конкуренции? Конечно, это здорово.

Галлямов: Мы с Димой тоже давно знакомы, ещё с одиночного катания.

Козловский: Я бы не сказал, что мы особо соревновались как-то. До того, как Саша ушёл в парное, мне кажется, был поперспективнее одиночником, нежели я.

Галлямов: У нас классная конкуренция. Было забавно, когда мы выходили на тренировку, сначала у тебя тренировка, потом у меня. Когда я приходил с разминки, у нас шкафчики были в академии — твой шкафчик сверху, мой снизу. Не то чтобы соперничали, чтобы друг другу было удобно.

Козловский: Когда катались у Тамары Николаевны, тоже рядом переодевались, видимо, это судьба (улыбается).

Напомним, Мишина и Галлямов захватили лидерство на чемпионате России по итогам короткой программы, набрав 83,01 балла. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский расположились на втором месте, получив от судей 78,95 балла.

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