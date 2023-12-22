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Чемпионат России по фигурному катанию, танцы на льду: во сколько ПП, где смотреть

Сегодня, 22 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию — 2024, который проходит в Челябинске, свои произвольные программы представят танцоры на льду. Начало прокатов произвольных танцев — в 11:00 мск.

На чемпионате России в произвольном танце пары выступят в следующем порядке:

1. Ксения Краусова — Даниил Корочкин (Нижегородская область) — 62,02 балла после ритм-танца.

2. Полина Усова — Михаил Антонов (Москва) — 66,54.

3. Варвара Курносенко — Фёдор Варламов (Москва) — 67,21.

4. Александра Прокопец — Александр Васькович (Москва) — 69,84.

5. Софья Шевченко — Андрей Ежлов (Москва) — 71,40.

6. Дарья Савкина — Александр Вахнов (Москва) — 71,65.

7. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов (Москва) — 72,13.

8. София Качушкина — Марк Волков (Москва — Самарская область) — 72,21.

9. Софья Тютюнина — Матвей Грачёв (Москва — Свердловская область) — 72,28.

10. Екатерина Миронова — Евгений Устенко (Санкт-Петербург) — 73,78.

11. Ирина Хавронина — Дэвид Нарижный (Московская область) — 75,93.

12. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд (Москва) — 76,79.

13. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин (Москва) — 77,45.

14. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Москва — Самарская область) — 83,29.

15. Александра Степанова — Иван Букин (Москва) — 86,90.

Действующими чемпионами России по фигурному катанию в танцах на льду являются Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.