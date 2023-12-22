«Джакузи в номере». Туктамышева поделилась фото с чемпионата России по фигурному катанию

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала фотографии с чемпионата России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске и поделилась впечатлениями от турнира.

«Всем привет из Челябинска! Такой вот чемпионат России в этом году получается. Джакузи в номере, прогулки с подругой и переживания за друзей во время комментирования», — написала Туктамышева в своём телеграм-канале.

Чемпионат России по фигурному катанию — 2024 проходит в Челябинске с 21 по 25 декабря. Сегодня, 22 декабря, танцевальные дуэты и мужчины-одиночники представят произвольные программы, а фигуристки, выступающие в одиночном катании, покажут короткие программы.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.