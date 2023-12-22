Леонова: абсолютно не верю, что эпоха Тутберидзе заканчивается

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова высказалась о возможном закате эпохи доминирования фигуристок тренера Этери Тутберидзе в российском фигурном катании. Леонова отметила, что ожидает появления новых звёздных спортсменок в группе специалистки.

«Абсолютно не верю, что эпоха Тутберидзе заканчивается. Поражения её учениц — это череда обстоятельств. Кто-то был травмирован, кто-то не так хорошо готов, ещё что-то. Что касается Тутберидзе, то я думаю, мы ещё увидим у неё много новых звёзд», — приводит слова Леоновой «Татар-информ».

Напомним, с 21 по 25 декабря в Челябинске проходит чемпионат России по фигурному катанию — 2024. Сегодня, 22 декабря, танцевальные дуэты и мужчины-одиночники представят произвольные программы, а фигуристки, выступающие в одиночном катании, покажут короткие программы.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.