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Чемпионат России по фигурному катанию, женщины: во сколько КП, где смотреть

Чемпионат России по фигурному катанию, женщины: во сколько КП, где смотреть
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Сегодня, 22 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске женщины представят свои короткие программы. Начало прокатов — в 17:00 мск.

Спортсменки, согласно жеребьёвке, выйдут на лёд в следующем порядке:

1. Майя Хромых (Москва).

2. Екатерина Анисимова (Тульская область).

3. Вероника Яметова (Свердловская область).

4. Аделия Петросян (Москва).

5. Мария Талалайкина (Санкт-Петербург).

6. Ксения Синицына (Москва).

7. Софья Важнова (Москва).

8. Елизавета Куликова (Москва).

9. Людмила Фурсова (Санкт-Петербург).

10. Дарья Садкова (Республика Марий Эл).

11. София Захарова (Санкт-Петербург).

12. Анна Фролова (Санкт-Петербург).

13. Мария Агаева (Москва).

14. Софья Муравьёва (Москва).

15. Алина Горбачёва (Тверская область).

16. Арина Кшецкая (Санкт-Петербург).

17. Ксения Гущина (Санкт-Петербург).

18. Камила Валиева (Москва).

Действующей чемпионкой России в женском одиночном катании является Софья Акатьева.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

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